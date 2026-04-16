Спортсменка опублікувала фото у своєму інстаграм. Відомо, що її чоловік служить у Збройних Силах України, а їхнє весілля відбулося 3 травня 2025 року в селищі Ворохта Івано-Франківської області.
Що відомо про особисте життя Підгрушної?
У серпні 2025 року в пари народився первісток – син Давид. Раніше Підгрушна повідомляла, що її чоловік є сиротою, а їхнє сімейне життя вона описувала як відчуття "наче на іншій планеті".
До цього в Підгрушної було два шлюби: у 2013 році вона вийшла заміж за Олексія Кайду, однак у 2016 році вони розлучилися. У 2021 році спортсменка знову одружилася – цього разу з Іваном Білосюком, але на початку 2025 року пара офіційно розірвала шлюб.
Також із її відео стало відомо, що спортсменка була присутня на церемонії нагородження YUNA, де взяла участь у заході та вручила одну з нагород.
Який рекорд України встановила Підгрушна?
Олімпійська чемпіонка з біатлону після завершення спортивної кар'єри продовжує встановлювати нові досягнення вже поза межами спорту. Спортсменка увійшла до Книги рекордів України завдяки унікальному результату у творчій сфері – найбільшій кількості вишитих картин серед олімпійських чемпіонок.
Рекорд зафіксували під час її прощального вечора, який був присвячений завершенню професійної кар'єри. Загалом Підгрушна власноруч створила 27 вишитих робіт, що й стало підставою для внесення її імені до національного рекорду. За словами спортсменки, вишивка для неї – це не лише хобі, а й спосіб відновлення та натхнення.