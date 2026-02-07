39-річна спортсменка – одна з найуспішніших біатлоністок в історії України. У коментарі "Факти ICTV" Підгрушна заявила, що після народження дитини змінилися її життєві пріоритети – тепер вона обирає сім'ю й прагне більше часу проводити з близькими.

Як Підгрушна прощатиметься з фанатами?

Біатлоністка запросила прихильників підтримати її на весняному чемпіонаті України у Буковелі, де разом з Вітою Семеренко вона проведе офіційну прощальну церемонію.

За інформацією biathlon.com.ua, Олена Підгрушна не брала участі в міжнародних змаганнях з березня 2023 року.

Кар’єра, яку пам'ятатимуть

Олена Підгрушна – багаторазова переможниця та призерка великих біатлонних стартів.

Серед її здобутків – олімпійське золото в естафеті на Іграх у Сочі 2014 (у складі жіночої естафетної команди України).

Підгрушна перемогла у спринті на чемпіонаті світу в Нове Место у 2013 році. В активі біатлоністки також дві срібні та три бронзові медалі на світових першостях.

Яскрава спадщина легенди українського біатлону