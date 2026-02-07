39-летняя спортсменка – одна из самых успешных биатлонисток в истории Украины. В комментарии "Факты ICTV" Пидгрушная заявила, что после рождения ребенка изменились ее жизненные приоритеты – теперь она выбирает семью и стремится больше времени проводить с близкими.
Как Пидгрушная будет прощаться с фанатами?
Биатлонистка пригласила поклонников поддержать ее на весеннем чемпионате Украины в Буковеле, где вместе с Витой Семеренко она проведет официальную прощальную церемонию.
По информации biathlon.com.ua, Елена Пидгрушная не принимала участия в международных соревнованиях с марта 2023 года.
Карьера, которую будут помнить
Елена Пидгрушная – многократная победительница и призер крупных биатлонных стартов.
Среди ее достижений – олимпийское золото в эстафете на Играх в Сочи 2014 (в составе женской эстафетной команды Украины).
Пидгрушная победила в спринте на чемпионате мира в Нове Место в 2013 году. В активе биатлонистки также две серебряные и три бронзовые медали на мировых первенствах.
Яркое наследие легенды украинского биатлона
- Пидгрушная долгое время была одним из главных лиц украинского биатлона, оставив заметный след в международном спорте. Ее золотая медаль в Сочи 2014 года стала одной из самых ярких побед в новейшей истории сборной Украины.
- С 2014 года до апреля 2015 Пидгрушная занимала должность заместителя Министра молодежи и спорта Украины.
- Несмотря на завершение выступлений как спортсменка, Пидгрушная не исключает возможности остаться в спорте в тренерской или преподавательской роли, чтобы делиться своим опытом с молодым поколением.