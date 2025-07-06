Спортсменка довольно активно ведет социальные сети и показывает свою жизнь. Сейчас Елена Пидгрушная участвует в различных интересных инициативах, в частности направленных на развитие спорта, пишет 24 канал.

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Достижения Пидгрушной в спорте

Елена Пидгрушная является одной из самых успешных биатлонисток Украины. Ее самое выдающееся достижение – золотая медаль Олимпийских игр в Сочи 2014 года в эстафете, которую она завоевала вместе с Витой и Валентиной Семеренко и Юлией Джимой. Эта победа стала исторической для всего украинского биатлона, поскольку была одержана после событий на Майдане. Во время церемонии награждения девушки выкрикивали "За Майдан!".

На чемпионатах мира Пидгрушная завоевала шесть медалей: серебряную в эстафете 2011 года в Ханты-Мансийске, а также пять бронзовых – три в Нове-Место 2013 года, одну в Контиолахти 2015 года и еще одну в Хогфильцене 2017 года, также в составе эстафетной четверки.

В Кубке мира она неоднократно поднималась на подиум, в частности победила в спринте на этапе в Холменколлене в марте 2013 года. Лучший ее результат в общем зачете было седьмое место в сезоне-2012/2013. В общем она участвовала в многочисленных эстафетах, где была финишеркой и неоднократно помогала команде получать места в тройке сильнейших.

За свои заслуги Елена Пидгрушная была награждена орденами, а также получила звание Заслуженного мастера спорта Украины.



Пидгрушная на Кубке мира / Фото Getty images

Отказалась от смены гражданства

Недавно спортсменка откровенно рассказала о предложении от представителей Чехии по смене гражданства, но на такой шаг не пошла. Пидгрушная объяснила такое решение тем, что любит Украину.

Друзья и знакомые спортсменки также говорили ей, что стоит сменить гражданство, однако биатлонистка захотела остаться в Украине.

Я всегда повторяла фразу: "Хорошо там, где нас нет". Я в Украине выросла, у меня наш местный родной менталитет,

– сказала Елена Пидгрушная.

Выступления на Кубке мира

Последний раз Елена Пидгрушная полноценно выступала на этапе Кубка мира в марте 2023 года. После этого она сталкивалась с многочисленными проблемами со здоровьем и сейчас продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Официально она не завершала спортивную карьеру, однако неоднократно говорила о том, что раздумывает над этим решением. Она считает, что молодые биатлонистки уже должны приходить ей на замену и демонстрировать аналогичные результаты на международных соревнованиях. Сама Пидгрушная видит себя в дальнейшем в тренерской деятельности.

Сейчас Елена является действующей военнослужащей.



Пидгрушная на соревнованиях / Фото из инстаграма Пидгрушной

Личная жизнь

В январе 2025 года Елена Пидгрушная развелась со своим мужем Иваном Билосюком, с которым вышла замуж в 2021 году.

В начале мая украинская биатлонистка уже в третий раз вышла замуж. Ее мужем стал военнослужащий по имени Ростислав. Свадьба состоялась 3 мая в поселке Ворохта Ивано-Франковской области.



Пидгрушная в третий раз вышла замуж / Фото из инстаграма

До 2016 года она также была замужем за бывшим народным депутатом Алексеем Кайдой.