Елена Пидгрушная в интервью Minmolodsport (Минмолодежьспорт) призналась, что из соображений безопасности многих украинских биатлонистов не отпускают домой. Такие меры принимаются из-за продолжения войны против России, которая заставляет жить украинцев под постоянной угрозой для жизни, передает 24 Канал.

Почему украинских биатлонистов не отпускают в Украину?

Титулованная спортсменка вспомнила разговор с украинским биатлонистом, дом которого был почти в прифронтовой зоне.

Я молчу уже о спортсменах, которые живут в Сумах, в Чернигове. Их просто во время сезона даже никто домой не отпускает, потому что не факт, что они выживут. Ужасно даже просто об этом думать. До недавнего времени один спортсмен был почти в прифронтовой зоне. Спрашиваю: "Когда ты дома был в последний раз?" – "Летом". – "А когда будешь следующий раз?" – "Ну, уже после сезона, потому что я могу просто не вернуться",

– рассказала Пидгрушная.

Также олимпийская чемпионка в эстафете рассказала о реакции иностранных биатлонистов, которые удивляются отсутствию полноценной инфраструктуры в Украине и тому, что украинская сборная проводит за пределами родной территории до 250 дней в году.

Напомним, что полномасштабная война унесла жизнь бабушки легендарных сестер Семеренко, которая проживала в сумском Краснополье. Ужасную весть о потере сообщила Вита Семеренко в своем профиле в инстаграме.

К слову. Летом 2025-го Пидгрушная впервые стала мамой.

Как украинские биатлонисты выступили на Кубке мира в Анси?

Закончились уже три этапа Кубка мира по биатлону сезона 2025 – 2026. Предыдущий проходил во французском Анси.

На этом этапе во Франции лучший результат среди украинцев продемонстрировала Кристина Дмитренко. Она с нулем финишировала 22-й в спринте, а в преследовании несколько ухудшила свой результат – 34-е место.

В мужском спринте лучший результат среди украинских биатлонистов показал Богдан Борковский – 28-е место. А в персьюте лучшим стал Виталий Мандзин – 28-я ступенька. Виталий улучшил свой результат по сравнению с местом в спринте на 13 позиций.

В масс-стартах украинцы участия не принимали.

Когда следующий этап Кубка мира по биатлону?

Уже 8 января стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2025 – 2026. Соревнования будут проходить в немецком Оберхофе. Это будет первый старт для биатлонистов в новом 2026 году.

Этап продлится до 11 января включительно и будет включать спринты, персьюты и традиционные эстафеты. Программу немецкого этапа откроет женский спринт, который стартует 8 января в 15:10 (по киевскому времени).