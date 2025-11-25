Уже 29 ноября биатлонный сезон возьмет свой старт. Первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде. Новый сезон откроют женская традиционная эстафета. 24 Канал рассказывает о расписании всех гонок биатлонного сезона 2025 – 2026.
Какое расписание биатлонного сезона 2025 – 2026?
Кроме этапов Кубка мира в новом сезоне 2025 – 2026 биатлонистов ждет чемпионат Европы. Соревнования примет норвежский Шушен с 28 января по 1 февраля 2026 года.
Этот биатлонный сезон является особенным, ведь с 8-го по 21-е февраля 2026 года в итальянском Антгольц-Антерсельве будут проходить биатлонные гонки, на кону которых будут стоять олимпийские награды. Это будет главный старт в этом сезоне.
Напомним, что прошлый биатлонный сезон не был богатым на медали от украинских атлетов. В топ-10 общего зачета Кубка мира по итогам всех этапов не было ни одного представителя украинской сборной. В мужском зачете самое высокое место занял Дмитрий Пидручный – 19-я строчка (409 пунктов), а среди женщин выше всех финишировала Юлия Джима – 17-я позиция (368 баллов).
У мужчин Большой хрустальный глобус получил норвежец Стурла Легрейд (1291 балл), а и женщин лучшей стала немка Франциска Пройс (1278 очков).
В новом сезоне поклонники не увидят легендарных братьев Бё, которые одновременно закончили карьеру.
К слову. Точку в биатлонном сезоне поставит этап Кубка мира в норвежском Хольменколлене (19 – 22 марта 2026 года).
1-й этап Кубка мира (29 ноября – 7 декабря) Эстерсунд, Швеция
- 29 ноября (14:15) – женская эстафета 4 х 6 километров
- 29 ноября (17:55) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 30 ноября (15:00) – одиночная смешанная эстафета
- 30 ноября (17:40) – смешанная эстафета
- 2 декабря (16:30) – индивидуальная гонка 15 километров, женщины
- 3 декабря (16:30) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины
- 5 декабря (17:00) – спринт 7,5 километра, женщины
- 6 декабря (17:30) – спринт 10 километров, мужчины
- 7 декабря (14:15) – гонка преследования 10 километров, женщины
- 7 декабря (16:15) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины
Женская сборная Украины проводит первый этап без своего лидера Юлии Джимы без своего лидера Юлии Джимы. Киевлянка пропустит старт сезона из-за повреждения. Ожидается, что Джима присоединится к команде на втором этапе в Хохфильцене.
2-й этап Кубка мира (12 – 14 декабря) Хохфильцен, Австрия
- 12 декабря (12:25) – спринт, 10 километров, мужчины
- 12 декабря (15:15) – спринт, 7,5 километров, женщины
- 13 декабря (13:00) – гонка преследования, 12,5 километров, мужчины
- 13 декабря (15:15) – женская эстафета 4 х 6 километров
- 14 декабря (13:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 14 декабря (15:45) – гонка преследования 10 километров, женщины
3-й этап Кубка мира (18 – 21 декабря) Анси, Франция
- 18 декабря (15:15) – спринт 7,5 километров, женщины
- 19 декабря (15:15) – спринт 10 километров, мужчины
- 20 декабря (13:15) – гонка преследования 10 километров, женщины
- 20 декабря (15:45) – гонка преследования 10 километров, мужчины
- 21 декабря (13:15) – масс-старт 12,5 километров, женщины
- 21 декабря (15:45) – масс-старт 15 километров, мужчины
4-й этап Кубка мира (8 – 11 января) Оберхоф, Германия
- 8 января (15:10) – спринт 10 километров, мужчины
- 9 декабря (15:15) – спринт 7,5 километров женщины
- 10 декабря (13:00) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины
- 10 декабря (15:25) – женская эстафета 4 х 6 километров
- 11 декабря (12:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 11 декабря (15:15) – гонка преследования 10 километров, женщины
5-й этап Кубка мира (14 – 18 января) Рупольдинг, Германия
- 14 января (15:30) – женская эстафета 4 х 6 километров
- 15 декабря (15:30) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 16 декабря (15:30) – спринт 7,5 километров, женщины
- 17 января (15:30) – спринт 10 километров, мужчины
- 18 января (13:30) – гонка преследования 10 километров, женщины
- 18 января (16:00) – гонка преследования 12,5 километра, мужчины
6-й этап Кубка мира (22 – 25 января) Нове-Место, Чехия
- 22 января (19:15) – индивидуальная гонка короткая 15 километров, мужчины
- 23 января (19:15) – индивидуальная гонка короткая 12,5 километров, женщины
- 24 января (14:15) – одиночная смешанная эстафета
- 24 января (16:15) – смешанная эстафета
- 25 января (16:15) – масс-старт 15 километров, мужчины
- 25 января (19:15) – масс-старт 12,5 километров, женщины
Чемпионат Европы (28 января – 1 февраля) Шушен, Норвегия
- 28 января (11:20) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины
- 28 января (14:30) – индивидуальная гонка 15 метров, женщины
- 30 января (11:45) – спринт 10 километров, мужчины
- 30 января (15:30) – спринт 7,5 километров, женщины
- 31 января (11:45) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины
- 31 января (14:30) – гонка преследования 10 километров, женщины
- 1 февраля (11:40) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 1 февраля (14:45) – женская эстафета 4 х 6 километров
Олимпийские игры (8 – 21 февраля) Антгольц-Антерсельва, Италия
- 8 февраля (15:05) – смешанная эстафета
- 10 февраля (14:30) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины
- 11 февраля (15:15) – индивидуальная гонка 15 километров, женщины
- 13 февраля (15:00) – спринт 10 километров, мужчины
- 14 февраля (15:00) – спринт 7,5 километров, женщины
- 15 февраля (12:15) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины
- 15 февраля (15:45) – гонка преследования 10 километров, женщины
- 17 февраля (15:30) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 18 февраля (15:45) – женская эстафета 4 х 6 километров
- 20 февраля (15:15) – масс-старт 15 километров, мужчины
- 21 февраля (15:15) – масс-старт 12,5 километров, женщины
7-й этап Кубка мира (5 – 8 марта) Контиолахти, Финляндия
- 5 марта (18:05) – индивидуальная гонка 15 километров, женщины
- 6 марта (17:10) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины
- 7 марта (14:40) – масс-старт 12,5 километров, женщины
- 7 марта (16:40) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 8 марта (16:40) – женская эстафета 4 х 6 километров
- 8 марта (17:55) – масс-старт 15 километров, мужчины
8-й этап Кубка мира (12 – 15 марта) Отепяя, Эстония
- 12 марта (16:15) – спринт 10 километров, мужчины
- 13 марта (16:15) – спринт 7,5 километров, женщины
- 14 марта (14:30) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины
- 14 марта (17:00) – гонка преследования 10 километров, женщины
- 15 марта (13:35) – одиночная смешанная эстафета
- 15 марта (15:40) – смешанная эстафета
9-й этап Кубка мира (19 – 22 марта) Хольменколлен, Норвегия
- 19 марта (17:15) – спринт 7,5 километров, женщины
- 20 марта (17:15) – спринт 10 километров, мужчины
- 21 марта (15:45) – гонка преследования 10 километров, женщины
- 21 марта (17:15) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины
- 22 марта (14:45) – масс-старт 12,5 километров, женщины
- 22 марта (17:45) – масс-старт 15 километров, мужчины