Он начнется двумя эстафетами. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на стартовый этап, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

Читайте также Не хотела заниматься биатлоном, но стала звездой: что известно о Юлии Джиме

Кто представит Украину на первом этапе Кубка мира?

Заявка формировалась по итогам контрольных стартов, которые в ноябре "сине-желтые" провели на Открытом чемпионате Швеции в Идре. В Эстерсунде женская команда выступит без своего лидера Юлии Джимы.

Также в обеих сборных будут дебютанты. В состав впервые попали на этап Кубка мира Валерия Дмитренко и Богдан Борковский.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде

Женщины : Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городна, Дарья Чалык.

: Кристина Дмитренко, Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городна, Дарья Чалык. Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский, Богдан Цымбал.

Отмечается, что Юлия Джима пропустит стартовые соревнования сезона из-за повреждения. Ожидается, что олимпийская чемпионка присоединится к сборной Украины уже на втором этапе сезона в австрийском Хохфильцене.

Справка. Первый этап Кубка мира продлится с 29 ноября по 7 декабря. Он будет разбит на семь соревновательных дней, в течение которых состоится десять гонок.

Расписание соревнований этапа Кубка мира-2025/2026 в Эстерсунде

29 ноября. 14:15. Эстафета, женщины.

29 ноября. 17:55. Эстафета, мужчины.

30 ноября. 15:00. Одиночная смешанная эстафета.

30 ноября. 17:40. Смешанная эстафета.

2 декабря. 16:30. Индивидуальная гонка, женщины.

3 декабря. 16:30. Индивидуальная гонка, мужчины.

5 декабря. 17:00. Спринт, женщины.

6 декабря. 17:30. Спринт, мужчины.

7 декабря. 14:15. Гонка преследования, женщины.

7 декабря. 16:20. Гонка преследования, мужчины.

Напомним, что в прошлом сезоне Юлия Джима стала самой меткой биатлонисткой Кубка мира. В общем рейтинге она заняла итоговое 17 место, а среди украинских мужчин выше всех оказался Дмитрий Пидручный – 19 место (данные biathlon.com).