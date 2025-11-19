Він розпочнеться двома естафетами. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на стартовий етап, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт.

Хто представить Україну на першому етапі Кубка світу?

Заявка формувалася за підсумками контрольних стартів, які в листопаді "синьо-жовті" провели на Відкритому чемпіонаті Швеції в Ідре. В Естерсунді жіноча команда виступить без своєї лідерки Юлії Джими.

Також в обох збірних будуть дебютанти. До складу вперше потрапили на етап Кубка світу Валерія Дмитренко та Богдан Борковський.

Склад збірної України на етап Кубка світу в Естерсунді

: Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик. Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський, Богдан Цимбал.

Зазначається, що Юлія Джима пропустить стартові змагання сезону через ушкодження. Очікується, що олімпійська чемпіонка приєднається до збірної України вже на другому етапі сезону в австрійському Гохфільцені.

Довідка. Перший етап Кубка світу триватиме з 29 листопада до 7 грудня. Він буде розбитий на сім змагальних днів, протягом яких відбудеться десять гонок.

Розклад змагань етапу Кубка світу-2025/2026 в Естерсунді

29 листопада. 14:15. Естафета, жінки.

29 листопада. 17:55. Естафета, чоловіки.

30 листопада. 15:00. Одиночна змішана естафета.

30 листопада. 17:40. Змішана естафета.

2 грудня. 16:30. Індивідуальна гонка, жінки.

3 грудня. 16:30. Індивідуальна гонка, чоловіки.

5 грудня. 17:00. Спринт, жінки.

6 грудня. 17:30. Спринт, чоловіки.

7 грудня. 14:15. Гонка переслідування, жінки.

7 грудня. 16:20. Гонка переслідування, чоловіки.

Нагадаємо, що минулого сезону Юлія Джима стала найвлучнішою біатлоністкою Кубка світу. В загальному рейтингу вона посіла підсумкове 17 місце, а серед українських чоловіків найвище опинився Дмитро Підручний – 19 сходинка (дані biathlon.com).