Биатлонистка, которая на Олимпийских играх завоевала три золотые и одну бронзовую медаль, имеет специальность столяра. После завершения спортивной карьеры она планирует посвятить себя именно этой профессии, сообщает Ski-nordique.net.
Что известно о решении Симон сменить профессию?
Она сказала, что после окончания школы не хотела поступать на обучение по привычке, как все, поэтому получила диплом столяра.
Симон поделилась, что всегда любила работать с деревом и резать его.
Я сказала себе: почему бы не начать учиться профессии, которая мне понравится? И так и произошло,
– отметила она.
По ее словам, новое занятие может стать возможностью для перепрофилирования в будущем. Она планирует изготавливать мебель с элементами декора, при этом подчеркнула, что это не художественные элементы, а больше касается столярного дела.
Чем известна Симон, кроме биатлона?
- Французскую биатлонистку Жулью Симон признали виновной в мошенничестве.
- В августе 2022 года во время тренировочного сбора в Норвегии она украла две банковские карты – у коллеги Жюстин Бреза-Буше и у работника сборной. Из-за этого ее временно отстранили от тренировок, однако позже она вернулась в команду перед началом нового сезона.
- В октябре 2023 года полиция задержала Симон в Альбервилле, но после нескольких часов отпустила.
Скандал может привести к лишению ее ордена Почетного легиона, который традиционно получают олимпийские чемпионы, ведь любые нарушения закона или чести являются основанием для дисциплинарных мер, об этом сообщало Sports.fr.
Из-за этого Симон не была знаменосцем на церемонии закрытия Игр-2026, хотя Министерство спорта Франции выплатило ей 280 тысяч евро за участие в выступлениях.