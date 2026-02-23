Французская биатлонистка благодаря выступлениям на Играх-2026 получит от Министерства спорта Франции 280 тысяч евро, пишет Ski-nordique.net. Ранее сообщалось, что золотая медаль приносит 80 000 евро, серебряная – 40 000, бронзовая – 20 000.
За что Симон получила тюремный срок?
L'Equipe сообщила, что Жулья Симон, была признана виновной в краже и мошенничестве.
Уголовный суд Альбервилля вынес приговор по делу Симон. Биатлонистку признали виновной, и ей назначили условное заключение на 3 месяца и штраф в размере 15 тысяч евро.
Биатлонистка сборной Франции получила подозрение в финансовом мошенничестве еще летом 2023 года. Это произошло после того, как Бреза-Буше подала жалобу, утверждая, что Симон якобы использовала ее банковскую карточку для онлайн-покупок на несколько тысяч евро.
Сколько заработали французские спортсмены на этой Олимпиаде?
Симон выиграла три золотые медали – в индивидуальной гонке, смешанной и женской эстафетах – и получила серебро в масс-старте.
У мужчин лидирует Кантен Фийон Майе, который получил три золотые медали – в спринте и двух эстафетах – а также бронзу в масс-старте. Благодаря этим успехам он заработал 260 тысяч евро.
Лу Жанмонно заработает 220 тысяч евро. Она завоевала две золотые медали в эстафетах, заняла второе место в индивидуальной гонке и получила бронзу в спринте.