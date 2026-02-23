За эту победу каждый хоккеист сборной США получит 38 тысяч долларов, сообщает CNBC. Американцы впервые стали олимпийскими чемпионами по хоккею с 1980 года. Игроки сборной Канады получат по 11 тысяч долларов, а бронзовые призеры Олимпиады 2026 – сборная Финляндии – по 24 тысячи долларов.
Как прошел финальный матч между США и Канадой?
Основное время матча завершилось со счетом 1:1, поэтому победителя пришлось определять в овертайме.
Первыми счет открыли американцы. После быстрой контратаки нападающий Миннесоты Мэттью Болди воспользовался ошибкой защитников и забросил шайбу в сетку.
Позже, во время розыгрыша численного преимущества, канадский защитник украинского происхождения Кейл Макар мощным броском с синей линии сравнял счет – 1:1.
Решающую "золотую" шайбу в ворота канадцев забил нападающий Нью-Джерси Джек Хьюз.
Как прошли хоккейные соревнования на Олимпиаде-2026?
- Сборная Латвии одержала сенсационную победу на Олимпиаде, обыграв Германию со счетом 4:3 в группе C. Эта победа стала первой для Латвии на Олимпийских играх с 2014 года, информирует iihf.com.
- Сборная Финляндии разгромила Италию с рекордным счетом 11:0. Это самое крупное поражение итальянцев в 21 веке и самая высокая победа на зимних Олимпиадах в этом веке. Предыдущий рекорд принадлежал Словакии, которая в 2010 году победила Италию 10:0.
- Этот турнир стал особенным, ведь впервые за 12 лет игроки НХЛ получили разрешение представлять свои страны на Олимпиаде, и именно во время этих матчей Конор Макдэвид установил новый олимпийский рекорд по количеству набранных очков в турнире.