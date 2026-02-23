За эту победу каждый хоккеист сборной США получит 38 тысяч долларов, сообщает CNBC. Американцы впервые стали олимпийскими чемпионами по хоккею с 1980 года. Игроки сборной Канады получат по 11 тысяч долларов, а бронзовые призеры Олимпиады 2026 – сборная Финляндии – по 24 тысячи долларов.

Как прошел финальный матч между США и Канадой?

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, поэтому победителя пришлось определять в овертайме.

Первыми счет открыли американцы. После быстрой контратаки нападающий Миннесоты Мэттью Болди воспользовался ошибкой защитников и забросил шайбу в сетку.

Позже, во время розыгрыша численного преимущества, канадский защитник украинского происхождения Кейл Макар мощным броском с синей линии сравнял счет – 1:1.

Решающую "золотую" шайбу в ворота канадцев забил нападающий Нью-Джерси Джек Хьюз.

Как прошли хоккейные соревнования на Олимпиаде-2026?