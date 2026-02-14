Сборная Италии по хоккею потерпела самое крупное поражение на Олимпийских играх в 21-м веке. Предыдущий антирекорд тоже принадлежал нынешним хозяевам Олимпиады, передает 24 Канал.

Как разворачивалась игра?

Сборная Финляндии с первых минут задала бешеный темп, заставив оппонента обороняться практически без передышки. Агрессивный прессинг, быстрые переходы из обороны в атаку и высокая реализация моментов дали результат уже в стартовом периоде. На первый перерыв команды ушли при счете 3-0.

Во втором периоде финны забросили еще три шайбы, а настоящее шоу устроили уже в последней двадцатиминутке. Итоговый счет 11-0.

Турнирное положение в группе С выглядит так. Словакия напрямую вышла в четвертьфинал, финны заняли 2 место и сохраняют шансы на прямое попадание в 1/4, а шведам придется преодолеть раунд 1/8.

Самый большой разгром в хоккее

Победа со счетом 11-0 стала крупнейшей в хоккейном турнире на зимних Олимпиадах в 21-м веке.

Ранее рекорд принадлежал сборной Словакии, которая на Олимпиаде-2010 в Ванкувере разгромила тех же итальянцев 10-0.

Абсолютный рекорд на зимних Олимпийских играх принадлежит хоккейной команде Канады, которая в далеком 1936 году "уничтожила" Нидерланды со счетом 33-0.

