Соревнования пройдут по несколько необычной схеме. 24 Канал рассказывает о том, когда и за чем следить в олимпийском хоккейном турнире.

Смотрите также Такого еще не было: Олимпиада-2026 подарила исторический момент

Кто играет в мужском хоккейном турнире Олимпиады?

На главные соревнования четырехлетия квалифицировались 12 команд: 1 сборная-хозяйка, 7 лучших по рейтингу Международной федерации хоккея на льду и еще 4 по результатам финального квалифай-раунда.

Группа А

  • Канада
  • Чехия
  • Швейцария
  • Франция

Группа B

  • Финляндия
  • Швеция
  • Словакия
  • Италия

Группа С

  • США
  • Германия
  • Латвия
  • Дания

Какая система соревнований по хоккею на Олимпийских играх-2026?

Все команды проведут на групповом этапе по три матча против сборных из своих групп. Но после этого выход в плей-офф будет определяться не по позициям в группе, а по рейтингу команды в сводной турнирной таблице.

Четыре лучшие сборные попадают сразу в четвертьфинал. Другие сыграют 1/8 финала, где команда с 5 рейтингом встретится с 12-й, 6-я с 11-й и тому подобное.

Когда смотреть матчи по хоккею на Олимпиаде-2026?

Расписание группового этапа выглядит следующим образом:

Группа А

  • 12 февраля, 13:10. Швейцария – Франция
  • 12 февраля, 17:40. Чехия – Канада
  • 13 февраля, 17:40. Франция – Чехия
  • 13 февраля, 22:10. Канада – Швейцария
  • 15 февраля, 13:10. Швейцария – Чехия
  • 15 февраля, 17:40. Канада – Франция

Группа В

  • 11 февраля, 17:40. Словакия – Финляндия
  • 11 февраля, 22:10. Швеция – Италия
  • 13 февраля, 13:10. Финляндия – Швеция
  • 13 февраля, 13:10. Италия – Словакия
  • 14 февраля, 13:10. Швеция – Словакия
  • 14 февраля, 17:40. Финляндия – Италия

Группа С

  • 12 февраля, 22:10. Латвия – США
  • 12 февраля, 22:10. Германия – Дания
  • 14 февраля, 13:10. Германия – Латвия
  • 14 февраля, 22:10. США – Дания
  • 15 февраля, 20:10. Дания – Латвия
  • 15 февраля, 22:10. США – Германия

Расписание плей-офф:

1/8 финала

  • 17 февраля, 13:10
  • 17 февраля, 13:10
  • 17 февраля, 17:40
  • 17 февраля, 17:40

1/4 финала

  • 18 февраля, 13:10
  • 18 февраля, 15:10
  • 18 февраля, 17:40
  • 18 февраля, 22:10

1/2 финала

  • 20 февраля, 17:40
  • 20 февраля, 22:10

Матч за 3-е место

  • 21 февраля, 21:40

Финал

  • 22 февраля, 15:10

Кто транслирует хоккейный турнир Олимпиады?

Официальный транслятор в Украине – Суспільне. Трансляции доступны на канале Суспільне Спорт, на региональных каналах, а также на сайте Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция олимпийского хоккейного турнира в Милане и Кортине: