Соревнования пройдут по несколько необычной схеме. 24 Канал рассказывает о том, когда и за чем следить в олимпийском хоккейном турнире.

Кто играет в мужском хоккейном турнире Олимпиады?

На главные соревнования четырехлетия квалифицировались 12 команд: 1 сборная-хозяйка, 7 лучших по рейтингу Международной федерации хоккея на льду и еще 4 по результатам финального квалифай-раунда.

Группа А

Канада

Чехия

Швейцария

Франция

Группа B

Финляндия

Швеция

Словакия

Италия

Группа С

США

Германия

Латвия

Дания

Какая система соревнований по хоккею на Олимпийских играх-2026?

Все команды проведут на групповом этапе по три матча против сборных из своих групп. Но после этого выход в плей-офф будет определяться не по позициям в группе, а по рейтингу команды в сводной турнирной таблице.

Четыре лучшие сборные попадают сразу в четвертьфинал. Другие сыграют 1/8 финала, где команда с 5 рейтингом встретится с 12-й, 6-я с 11-й и тому подобное.

Когда смотреть матчи по хоккею на Олимпиаде-2026?

Расписание группового этапа выглядит следующим образом:

Группа А

12 февраля, 13:10. Швейцария – Франция

12 февраля, 17:40. Чехия – Канада

13 февраля, 17:40. Франция – Чехия

13 февраля, 22:10. Канада – Швейцария

15 февраля, 13:10. Швейцария – Чехия

15 февраля, 17:40. Канада – Франция

Группа В

11 февраля, 17:40. Словакия – Финляндия

11 февраля, 22:10. Швеция – Италия

13 февраля, 13:10. Финляндия – Швеция

13 февраля, 13:10. Италия – Словакия

14 февраля, 13:10. Швеция – Словакия

14 февраля, 17:40. Финляндия – Италия

Группа С

12 февраля, 22:10. Латвия – США

12 февраля, 22:10. Германия – Дания

14 февраля, 13:10. Германия – Латвия

14 февраля, 22:10. США – Дания

15 февраля, 20:10. Дания – Латвия

15 февраля, 22:10. США – Германия

Расписание плей-офф:

1/8 финала

17 февраля, 13:10

17 февраля, 13:10

17 февраля, 17:40

17 февраля, 17:40

1/4 финала

18 февраля, 13:10

18 февраля, 15:10

18 февраля, 17:40

18 февраля, 22:10

1/2 финала

20 февраля, 17:40

20 февраля, 22:10

Матч за 3-е место

21 февраля, 21:40

Финал

22 февраля, 15:10

Кто транслирует хоккейный турнир Олимпиады?

Официальный транслятор в Украине – Суспільне. Трансляции доступны на канале Суспільне Спорт, на региональных каналах, а также на сайте Суспільне Спорт

