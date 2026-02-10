Змагання відбудуться за дещо незвичною схемою. 24 Канал розповідає про те, коли й за чим стежити в олімпійському хокейному турнірі.

Хто грає у чоловічому хокейному турнірі Олімпіади?

На головні змагання чотириріччя кваліфікувалися 12 команд: 1 збірна-господарка, 7 найкращих за рейтингом Міжнародної федерації хокею на льоду і ще 4 за результатами фінального кваліфай-раунду.

Група А

Канада

Чехія

Швейцарія

Франція

Група B

Фінляндія

Швеція

Словаччина

Італія

Група С

США

Німеччина

Латвія

Данія

Яка система змагань з хокею на Олімпійських іграх-2026?

Усі команди проведуть на груповому етапі по три матчі проти збірних зі своїх груп. Але після цього вихід у плей-оф визначатиметься не за позиціями у групі, а за рейтингом команди у зведеній турнірній таблиці.

Чотири найкращі збірні потрапляють одразу до чвертьфіналу. Інші зіграють 1/8 фіналу, де команда з 5 рейтингом зустрінеться з 12-ою, 6-та з 11-ою тощо.

Коли дивитися матчі з хокею на Олімпіаді-2026?

Розклад групового етапу виглядає наступним чином:

Група А

12 лютого, 13:10. Швейцарія – Франція

12 лютого, 17:40. Чехія – Канада

13 лютого, 17:40. Франція – Чехія

13 лютого, 22:10. Канада – Швейцарія

15 лютого, 13:10. Швейцарія – Чехія

15 лютого, 17:40. Канада – Франція

Група В

11 лютого, 17:40. Словаччина – Фінляндія

11 лютого, 22:10. Швеція – Італія

13 лютого, 13:10. Фінляндія – Швеція

13 лютого, 13:10. Італія – Словаччина

14 лютого, 13:10. Швеція – Словаччина

14 лютого, 17:40. Фінляндія – Італія

Група С

12 лютого, 22:10. Латвія – США

12 лютого, 22:10. Німеччина – Данія

14 лютого, 13:10. Німеччина – Латвія

14 лютого, 22:10. США – Данія

15 лютого, 20:10. Данія – Латвія

15 лютого, 22:10. США – Німеччина

Розклад плей-оф:

1/8 фіналу

17 лютого, 13:10

17 лютого, 13:10

17 лютого, 17:40

17 лютого, 17:40

1/4 фіналу

18 лютого, 13:10

18 лютого, 15:10

18 лютого, 17:40

18 лютого, 22:10

1/2 фіналу

20 лютого, 17:40

20 лютого, 22:10

Матч за 3-е місце

21 лютого, 21:40

Фінал

22 лютого, 15:10

Хто транслює хокейний турнір Олімпіади?

Офіційний транслятор в Україні – Суспільне. Трансляції доступні на каналі Суспільне Спорт, на регіональних каналах, а також на сайті Суспільне Спорт

