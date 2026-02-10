Змагання відбудуться за дещо незвичною схемою. 24 Канал розповідає про те, коли й за чим стежити в олімпійському хокейному турнірі.

Дивіться також Такого ще не було: Олімпіада-2026 подарувала історичний момент

Хто грає у чоловічому хокейному турнірі Олімпіади?

На головні змагання чотириріччя кваліфікувалися 12 команд: 1 збірна-господарка, 7 найкращих за рейтингом Міжнародної федерації хокею на льоду і ще 4 за результатами фінального кваліфай-раунду.

Група А

  • Канада
  • Чехія
  • Швейцарія
  • Франція

Група B

  • Фінляндія
  • Швеція
  • Словаччина
  • Італія

Група С

  • США
  • Німеччина
  • Латвія
  • Данія

Яка система змагань з хокею на Олімпійських іграх-2026?

Усі команди проведуть на груповому етапі по три матчі проти збірних зі своїх груп. Але після цього вихід у плей-оф визначатиметься не за позиціями у групі, а за рейтингом команди у зведеній турнірній таблиці.

Чотири найкращі збірні потрапляють одразу до чвертьфіналу. Інші зіграють 1/8 фіналу, де команда з 5 рейтингом зустрінеться з 12-ою, 6-та з 11-ою тощо.

Коли дивитися матчі з хокею на Олімпіаді-2026?

Розклад групового етапу виглядає наступним чином:

Група А

  • 12 лютого, 13:10. Швейцарія – Франція
  • 12 лютого, 17:40. Чехія – Канада
  • 13 лютого, 17:40. Франція – Чехія
  • 13 лютого, 22:10. Канада – Швейцарія
  • 15 лютого, 13:10. Швейцарія – Чехія
  • 15 лютого, 17:40. Канада – Франція

Група В

  • 11 лютого, 17:40. Словаччина – Фінляндія
  • 11 лютого, 22:10. Швеція – Італія
  • 13 лютого, 13:10. Фінляндія – Швеція
  • 13 лютого, 13:10. Італія – Словаччина
  • 14 лютого, 13:10. Швеція – Словаччина
  • 14 лютого, 17:40. Фінляндія – Італія

Група С

  • 12 лютого, 22:10. Латвія – США
  • 12 лютого, 22:10. Німеччина – Данія
  • 14 лютого, 13:10. Німеччина – Латвія
  • 14 лютого, 22:10. США – Данія
  • 15 лютого, 20:10. Данія – Латвія
  • 15 лютого, 22:10. США – Німеччина

Розклад плей-оф:

1/8 фіналу

  • 17 лютого, 13:10
  • 17 лютого, 13:10
  • 17 лютого, 17:40
  • 17 лютого, 17:40

1/4 фіналу

  • 18 лютого, 13:10
  • 18 лютого, 15:10
  • 18 лютого, 17:40
  • 18 лютого, 22:10

1/2 фіналу

  • 20 лютого, 17:40
  • 20 лютого, 22:10

Матч за 3-е місце

  • 21 лютого, 21:40

Фінал

  • 22 лютого, 15:10

Хто транслює хокейний турнір Олімпіади?

Офіційний транслятор в Україні – Суспільне. Трансляції доступні на каналі Суспільне Спорт, на регіональних каналах, а також на сайті Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція олімпійського хокейного турніру у Мілані та Кортіні: