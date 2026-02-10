Змагання відбудуться за дещо незвичною схемою. 24 Канал розповідає про те, коли й за чим стежити в олімпійському хокейному турнірі.
Хто грає у чоловічому хокейному турнірі Олімпіади?
На головні змагання чотириріччя кваліфікувалися 12 команд: 1 збірна-господарка, 7 найкращих за рейтингом Міжнародної федерації хокею на льоду і ще 4 за результатами фінального кваліфай-раунду.
Група А
- Канада
- Чехія
- Швейцарія
- Франція
Група B
- Фінляндія
- Швеція
- Словаччина
- Італія
Група С
- США
- Німеччина
- Латвія
- Данія
Яка система змагань з хокею на Олімпійських іграх-2026?
Усі команди проведуть на груповому етапі по три матчі проти збірних зі своїх груп. Але після цього вихід у плей-оф визначатиметься не за позиціями у групі, а за рейтингом команди у зведеній турнірній таблиці.
Чотири найкращі збірні потрапляють одразу до чвертьфіналу. Інші зіграють 1/8 фіналу, де команда з 5 рейтингом зустрінеться з 12-ою, 6-та з 11-ою тощо.
Коли дивитися матчі з хокею на Олімпіаді-2026?
Розклад групового етапу виглядає наступним чином:
Група А
- 12 лютого, 13:10. Швейцарія – Франція
- 12 лютого, 17:40. Чехія – Канада
- 13 лютого, 17:40. Франція – Чехія
- 13 лютого, 22:10. Канада – Швейцарія
- 15 лютого, 13:10. Швейцарія – Чехія
- 15 лютого, 17:40. Канада – Франція
Група В
- 11 лютого, 17:40. Словаччина – Фінляндія
- 11 лютого, 22:10. Швеція – Італія
- 13 лютого, 13:10. Фінляндія – Швеція
- 13 лютого, 13:10. Італія – Словаччина
- 14 лютого, 13:10. Швеція – Словаччина
- 14 лютого, 17:40. Фінляндія – Італія
Група С
- 12 лютого, 22:10. Латвія – США
- 12 лютого, 22:10. Німеччина – Данія
- 14 лютого, 13:10. Німеччина – Латвія
- 14 лютого, 22:10. США – Данія
- 15 лютого, 20:10. Данія – Латвія
- 15 лютого, 22:10. США – Німеччина
Розклад плей-оф:
1/8 фіналу
- 17 лютого, 13:10
- 17 лютого, 13:10
- 17 лютого, 17:40
- 17 лютого, 17:40
1/4 фіналу
- 18 лютого, 13:10
- 18 лютого, 15:10
- 18 лютого, 17:40
- 18 лютого, 22:10
1/2 фіналу
- 20 лютого, 17:40
- 20 лютого, 22:10
Матч за 3-е місце
- 21 лютого, 21:40
Фінал
- 22 лютого, 15:10
Хто транслює хокейний турнір Олімпіади?
Офіційний транслятор в Україні – Суспільне. Трансляції доступні на каналі Суспільне Спорт, на регіональних каналах, а також на сайті Суспільне Спорт
Онлайн-трансляція олімпійського хокейного турніру у Мілані та Кортіні: