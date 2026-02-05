Для італійок ця Олімпіада друга в історії – попередня теж була домашньою, 2006 року у Турині. Свою першу перемогу в історії італійські хокеїстки здобули у вольовому стилі, передає 24 Канал.
Як це сталося?
Матч відбувся на арені у Мілані. Італійки зі старту захопили ініціативу, однак першими пропустили шайбу – француженки реалізували більшість.
Ще у першому періоді гри збірна Італії зрівняла рахунок, а невдовзі вийшла вперед. У третій двадцятихвилинці господарки змагань встановили остаточний результат 4:1 на свою користь.
Як італійки здобули вольову перемогу над Францією: дивитися відео
Що це означає для Італії?
До цієї перемоги збірна Італії лише один раз брала участь у жіночому хокеї на Олімпійських іграх – на турнірі 2006 року в Турині, де команда програла всі свої матчі.
За повідомленням Reuters, практично всі гравчині Італії дебютували на Олімпіаді, окрім ветеранки Лаури Фортіно, яка раніше здобувала медалі з Канадою і зараз виступає за Італію.
Хокей в Італії не є масовим видом спорту: всього близько 5 400 зареєстрованих гравців у порівнянні з 25 000 у Франції чи 13 000 у Словаччині.
Особливості жіночого хокейного турніру на Олімпіаді-2026
У турнірі з жіночого хокею беруть участь 10 команд, які розподілені на дві групи по 5 команд у кожній, пише SI.
Група A: США, Канада, Фінляндія, Чехія та Швейцарія – усі ці команди автоматично проходять до чвертьфіналу, незалежно від підсумків групового раунду.
Група B: Швеція, Японія, Німеччина, Італія та Франція – до чвертьфіналу виходять три найкращі команди з п’яти.
Плей-офф складається із одноколової системи на вибування, яка веде до півфіналів, бронзового та фінального матчів.