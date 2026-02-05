Для итальянок эта Олимпиада вторая в истории – предыдущая тоже была домашней, 2006 года в Турине. Свою первую победу в истории итальянские хоккеистки одержали в волевом стиле, передает 24 Канал.

Как это произошло?

Матч состоялся на арене в Милане. Итальянки со старта захватили инициативу, однако первыми пропустили шайбу – француженки реализовали большинство.

Еще в первом периоде игры сборная Италии сравняла счет, а вскоре вышла вперед. В третьей двадцатиминутке хозяйки соревнований установили окончательный результат 4:1 в свою пользу.

Что это значит для Италии?

До этой победы сборная Италии только один раз участвовала в женском хоккее на Олимпийских играх – на турнире 2006 года в Турине, где команда проиграла все свои матчи.

По сообщению Reuters, практически все игроки Италии дебютировали на Олимпиаде, кроме ветеранки Лауры Фортино, которая ранее получала медали с Канадой и сейчас выступает за Италию.

Хоккей в Италии не является массовым видом спорта: всего около 5 400 зарегистрированных игроков по сравнению с 25 000 во Франции или 13 000 в Словакии.

