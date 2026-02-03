Одним із найяскравіших моментів Ігор традиційно стане церемонія відкриття з парадом атлетів. 24 Канал розповідає, як не проґавити старт Зимової Олімпіади.

Де відбудеться відкриття Олімпійських ігор-2026?

Церемонію прийматиме легендарний стадіон "Сан-Сіро", на якому зазвичай грають футбольні клуби Мілан та Інтер. Ця арена не буде залучена до безпосередньо змагань і слугуватиме лише місцем для проведення шоу-відкриття, яке розпочнеться 6 лютого о 21 годині за київським часом.

Хто транслює відкриття Олімпійських ігор-2026 в Україні?

Офіційним транслятором Ігор є Суспільне. Церемонія відкриття та змагання будуть доступні не лише на головному каналі мовника, але й на регіональних.

Коментаторами будуть спортивний журналіст Віталій Волочай та шеф-редакторка сайту Суспільне.Культура Катерина Яковленко.

Також Олімпійські ігри транслює Eurosport.

Хто буде прапороносцем збірної України?

Український стяг під час параду атлетів нестимуть скелетоніст, учасник вже третьої Олімпіади Владислав Гераскевич та єдина представниця України у шорт-треку, дебютантка Олімпійських ігор Єлизавета Сидьорко.

Хто виступить на відкритті Олімпійських ігор?

Організатори обіцяють, що хедлайнером стане володарка Греммі Мерая Кері. Також очікуються виступи й інших зірок – тенора Андреа Бочеллі, співачки Лаури Пазіні, піаніста-віртуоза Лан Лан.

Головною темою церемонії стане "Гармонія" – шоу розповість про італійську культуру, історію та цінності.