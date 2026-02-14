Збірна Італії з хокею зазнала найбільшої поразки на Олімпійських іграх у 21-му столітті. Попередній антирекорд теж належав цьогорічним господарям Олімпіади, передає 24 Канал.
Дивіться також Хокей на Олімпійських іграх-2026: розклад усіх матчів, результати, онлайн-трансляція
Як розгорталася гра?
Збірна Фінляндії з перших хвилин задала шалений темп, змусивши опонента оборонятися практично без перепочинку. Агресивний пресинг, швидкі переходи з оборони в атаку та висока реалізація моментів дали результат уже в стартовому періоді. На першу перерву команди пішли за рахунку 3-0.
У другому періоді фіни закинули ще три шайби, а справжнє шоу влаштували вже в останній двадцятихвилинці. Підсумковий рахунок 11-0.
Турнірне становище у групі С виглядає так. Словаччина напряму вийшла у чвертьфінал, фіни зайняли 2 місце і зберігають шанси на пряме потрапляння в 1/4, а шведам доведеться подолати раунд 1/8.
Найбільший розгром у хокеї
Перемога з рахунком 11-0 стала найбільшою в хокейному турнірі на зимових Олімпіадах у 21-му столітті.
Раніше рекорд належав збірній Словаччині, яка на Олімпіаді-2010 у Ванкувері розгромила тих таки італійців 10-0.
Абсолютний рекорд на зимових Олімпійських іграх належить хокейній команді Канади, яка у далекому 1936 році "знищила" Нідерланди з рахунком 33-0.
Що потрібно знати про олімпійський хокейний турнір у чоловіків?
- Участь в Олімпійських іграх беруть 12 збірних, поділених на три групи. Кожна на стартовому етапі проведе по три матчі.
- Переможці груп вийдуть одразу в 1/4 фіналу, так само як найкраща команда з тих, які посядуть другі місця. Інші за рейтингом складуть турнірну сітку і почнуть з 1/8 фіналу.
- Хокеїстам NHL дозволили брати участь в Олімпіаді, тож збірні привезли свої найсильніші склади.