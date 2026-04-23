Один із найтитулованіших клубів України задумався про зміну прописки. Причина – бажання отримати сильніший рівень суперників і розвиток гравців, повідомляє "Суспільне Спорт".

Що відомо про плани Сокола?

Київський хокейний клуб серйозно розглядає можливість виступів у закордонних лігах уже в сезоні-2026/27. Керівництво чемпіона України вивчає одразу кілька варіантів для зміни турнірного середовища.

Серед потенційних напрямків – чемпіонати Польщі, Румунії, а також другий дивізіон Словаччини. Остаточне рішення залежатиме від бюджету клубу та перемовин із партнерами.

При цьому Сокіл не розглядає варіант участі в Балтійській лізі, хоча інші українські команди вже мають подібний досвід.

Чому чемпіон хоче виїхати?

Головна причина можливого переїзду – підвищення рівня конкуренції. У клубі вважають, що регулярні матчі проти сильніших суперників допоможуть розвивати гравців і зробити їх більш конкурентними на міжнародній арені.

Це особливо актуально після виступів у європейських турнірах, де Сокіл стикався з труднощами через різницю в рівні команд.

Водночас команда залишається домінуючою в Україні – у сезоні-2025/26 кияни здобули вже 16-те чемпіонство, встановивши національний рекорд.