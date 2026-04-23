Один из самых титулованных клубов Украины задумался о смене прописки. Причина – желание получить более сильный уровень соперников и развитие игроков, сообщает "Суспільне Спорт".

Что известно о планах Сокола?

Киевский хоккейный клуб серьезно рассматривает возможность выступлений в зарубежных лигах уже в сезоне-2026/27. Руководство чемпиона Украины изучает сразу несколько вариантов для изменения турнирной среды.

Среди потенциальных направлений – чемпионаты Польши, Румынии, а также второй дивизион Словакии. Окончательное решение будет зависеть от бюджета клуба и переговоров с партнерами.

При этом Сокол не рассматривает вариант участия в Балтийской лиге, хотя другие украинские команды уже имеют подобный опыт.

Почему чемпион хочет уехать?

Главная причина возможного переезда – повышение уровня конкуренции. В клубе считают, что регулярные матчи против более сильных соперников помогут развивать игроков и сделать их более конкурентными на международной арене.

Это особенно актуально после выступлений в европейских турнирах, где Сокол сталкивался с трудностями из-за разницы в уровне команд.

В то же время команда остается доминирующей в Украине – в сезоне-2025/26 киевляне добыли уже 16-е чемпионство, установив национальный рекорд.