Александр Стубб прибыл в Канаду с первым двусторонним визитом. Кроме переговоров об усилении связей в торговле, обороне и энергетике, глава государства принял участие в хоккейном матче с премьер-министром Марком Карни, пишет BBC.

Смотрите также "Допуск России в хоккее станет рекламой войны": легенда НХЛ сделал тревожное заявление

Как президент Финляндии и премьер Канады сыграли в хоккей?

Политики посетили женскую команду Оттава Чардж и приняли участие в тренировке, продемонстрировав навыки ведения шайбы и бросков. Из амуниции оба решили надеть лишь перчатки.

Стубб и Карни достаточно уверенно держались на коньках, а вот с хоккейной техникой стоило бы поработать лучше. Однако профессиональные игроки с пониманием отнеслись к ситуации и несколько поддавались президенту и премьеру.

Чем Финляндия и Канада известны в хоккее?