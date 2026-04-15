Александр Стубб прибыл в Канаду с первым двусторонним визитом. Кроме переговоров об усилении связей в торговле, обороне и энергетике, глава государства принял участие в хоккейном матче с премьер-министром Марком Карни, пишет BBC.
Как президент Финляндии и премьер Канады сыграли в хоккей?
Политики посетили женскую команду Оттава Чардж и приняли участие в тренировке, продемонстрировав навыки ведения шайбы и бросков. Из амуниции оба решили надеть лишь перчатки.
Стубб и Карни достаточно уверенно держались на коньках, а вот с хоккейной техникой стоило бы поработать лучше. Однако профессиональные игроки с пониманием отнеслись к ситуации и несколько поддавались президенту и премьеру.
Чем Финляндия и Канада известны в хоккее?
- По данным из Википедии, Канада является самой титулованной сборной в истории мужских хоккейных турниров. У Страны кленовых листьев 9 золотых медалей и всего 17 наград.
- Финляндия занимает 5-е место в сводной таблице. Суоми были олимпийскими чемпионами только раз – в 2022 году в Пекине. Зато аж 5 раз – больше, чем любая другая команда – получали бронзу.
- Интересно, что в женском хоккее ситуация очень похожа: канадки с 5 золотыми медалями лучшие, а у Финляндии аж 4 бронзы.