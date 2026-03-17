Двукратный обладатель Кубка Стэнли в очередной раз поддержал Украину на фоне полномасштабной войны. Доминик Гашек отреагировал на пост хоккейного сообщества BucciOT.Com о том, что Россия должна быть среди участников Кубка мира в 2028 году.

Что сказал легендарный хоккеист?

Гашек отметил, что участие российских спортсменов в международных турнирах фактически легализует агрессию Кремля. По его словам, если результаты матчей не имеют значения в контексте войны, тогда сам факт участия России становится опасным сигналом.

Легендарный голкипер прямо заявил: такие решения превращают спорт в "огромную рекламу российской империалистической войны".

Он убежден, что подобные шаги могут влиять на продолжительность войны и количество жертв, ведь создают иллюзию нормальности для страны-агрессора.

Жесткая позиция и поддержка Украины

Гашек не впервые выступает с резкой критикой международных спортивных организаций. Он возлагает ответственность за допуск россиян на организаторов турниров и призывает к серьезным последствиям для них.

В частности, экс-хоккеист заявлял, что Украина имеет право требовать многомиллиардные компенсации из-за таких решений.

Чешский ветеран последовательно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения и выступает против любых попыток возвращения России в мировой спорт, в том числе и в хоккей.