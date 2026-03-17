Дворазовий володар Кубка Стенлі вкотре підтримав Україну на тлі повномасштабної війни. Домінік Гашек відреагував на пост хокейної спільноти BucciOT.Com про те, що Росія має бути серед учасників Кубка світу у 2028 році.

Що сказав легендарний хокеїст?

Гашек наголосив, що участь російських спортсменів у міжнародних турнірах фактично легалізує агресію Кремля. За його словами, якщо результати матчів не мають значення в контексті війни, тоді сам факт участі Росії стає небезпечним сигналом.

Легендарний голкіпер прямо заявив: такі рішення перетворюють спорт на "величезну рекламу російської імперіалістичної війни".

Він переконаний, що подібні кроки можуть впливати на тривалість війни та кількість жертв, адже створюють ілюзію нормальності для країни-агресора.

Жорстка позиція та підтримка України

Гашек не вперше виступає з різкою критикою міжнародних спортивних організацій. Він покладає відповідальність за допуск росіян на організаторів турнірів і закликає до серйозних наслідків для них.

Зокрема, ексхокеїст заявляв, що Україна має право вимагати багатомільярдні компенсації через такі рішення.

Чеський ветеран послідовно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення і виступає проти будь-яких спроб повернення Росії у світовий спорт, зокрема й у хокей.