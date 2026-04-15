Александр Стубб прибув до Канади з першим двостороннім візитом. Окрім перемовин про посилення зв'язків в торгівлі, обороні та енергетиці, глава держави взяв участь у хокейному матчі з прем'єр-міністром Марком Карні, пише BBC.
Як президент Фінляндії і прем'єр Канади зіграли у хокей?
Політики завітали до жіночої команди Оттава Чардж і взяли участь у тренуванні, продемонструвавши навички ведення шайби і кидків. З амуніції обидва вирішили вдягнути лише рукавиці.
Стубб і Карні досить впенено трималися на ковзанах, а от з хокейною технікою варто було б попрацювати краще. Проте професійні гравчині з розумінням поставилися до ситуації і дещо піддавалися президенту і прем'єру.
Чим Фінляндія і Канада відомі у хокеї?
- За даними з Вікіпедії, Канада є найбільш титулованою збірною в історії чоловічих хокейних турнірів. У Країни кленового листя 9 золотих медалей і загалом 17 нагород.
- Фінляндія посідає у зведеній таблиці 5-те місце. Суомі були олімпійськими чемпіонами лише раз – у 2022 році у Пекіні. Натомість аж 5 разів – більше, ніж будь-яка інша команда – здобували бронзу.
- Цікаво, що у жіночому хокеї ситуація дуже схожа: канадки з 5 золотими медалями найкращі, а у Фінляндії аж 4 бронзи.