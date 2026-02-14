Латвийцы победили в хоккейном поединке на Олимпиаде впервые с 2014 года. Результат матча против Германии стал сенсационным, ведь именно последние считались фаворитами, сообщает 24 Канал.
Как разворачивалась игра?
Германия открыла счет уже на 2-й минуте и в целом контролировала ход игры.
Однако латвийцы ответили шайбой Данса Лочмелиса еще в первом периоде. Правда на перерыв команды ушли все же при преимуществе Германии 2-1.
Во втором периоде Лочмелис отличился снова и сравнял счет.
В последней 20-минутке латвийцы забили еще дважды – немцы только в конце игры ответили одной шайбой.
Сенсация или нет?
Учитывая статус соперников, победа Латвии выглядит по меньшей мере неожиданной.
Германия вышла на эту игру в боевом составе – со звездами Национальной хоккейной Леоном Драйзайтлем, Морицом Зайдером и квалифицированным голкипером Филиппом Грубауэром, пишет iihf.com. И все же латвийцы сыграли агрессивно и дисциплинированно и смогли реализовать свои шансы.
Что дальше?
- Эта победа ставит Латвию в хорошую позицию для выхода в плей-офф. В финальном матче группового этапа латвийцы сыграют против Дании – еще одна победа может фактически гарантировать им место в следующем раунде.
- Участие в Олимпийских играх принимают 12 сборных, поделенных на три группы. Каждая на стартовом этапе проведет по три матча.
- Победители групп выйдут сразу в 1/4 финала, так же как лучшая команда из тех, которые займут вторые места. Остальные по рейтингу составят турнирную сетку и начнут с 1/8 финала.
- Хоккеистам NHL разрешили участвовать в Олимпиаде, поэтому сборные привезли свои сильнейшие составы.