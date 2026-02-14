Латвійці перемогли у хокейному поєдинку на Олімпіаді вперше з 2014 року. Результат матчу проти Німеччини став сенсаційним, адже саме останні вважалися фаворитами, повідомляє 24 Канал.

Як розгорталася гра?

Німеччина відкрила рахунок уже на 2-ій хвилині і загалом контролювала перебіг гри.

Однак латвійці відповіли шайбою Данса Лочмеліса ще у першому періоді. Щоправда на перерву команди пішли все ж за переваги Німеччини 2-1.

У другому періоді Лочмеліс відзначився знову і зрівняв рахунок.

В останній 20-хвилинці латвійці забили ще двічі – німці лише наприкінці гри відповіли однією шайбою.

Сенсація чи ні?

З огляду на статус суперників, перемога Латвії виглядає щонайменше несподіваною.

Німеччина вийшла на цю гру у бойовому складі – із зірками Національної хокейної Леоном Драйзайтлем, Моріцом Зайдером та кваліфікованим голкіпером Філіпом Грубауером, пише iihf.com. І все ж латвійці зіграли агресивно та дисципліновано й змогли реалізувати свої шанси.

Що далі?