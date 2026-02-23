За цю перемогу кожен хокеїст збірної США отримає 38 тисяч доларів, повідомляє CNBC. Американці вперше стали олімпійськими чемпіонами з хокею з 1980 року. Гравці збірної Канади отримають по 11 тисяч доларів, а бронзові призери Олімпіади 2026 – збірна Фінляндії – по 24 тисячі доларів.
Дивіться також Битва за "золото" Олімпіади між зірками НХЛ: переможець хокейного фіналу визначився в овертаймі
Як пройшов фінальний матч між США та Канадою?
Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, тож переможця довелося визначати в овертаймі.
Першими рахунок відкрили американці. Після швидкої контратаки нападник Міннесоти Меттью Болді скористався помилкою захисників і закинув шайбу у сітку.
Пізніше, під час розіграшу чисельної переваги, канадський захисник українського походження Кейл Макар потужним кидком зі синьої лінії зрівняв рахунок – 1:1.
Вирішальну "золоту" шайбу у ворота канадців забив нападник Нью-Джерсі Джек Г'юз.
Як пройшли хокейні змагання на Олімпіаді-2026?
- Збірна Латвії здобула сенсаційну перемогу на Олімпіаді, обігравши Німеччину з рахунком 4:3 у групі C. Ця перемога стала першою для Латвії на Олімпійських іграх з 2014 року, інформує iihf.com.
- Збірна Фінляндії розгромила Італію з рекордним рахунком 11:0. Це найбільша поразка італійців у 21 столітті та найвища перемога на зимових Олімпіадах у цьому столітті. Попередній рекорд належав Словаччині, яка у 2010 році перемогла Італію 10:0.
- Цей турнір став особливим, адже вперше за 12 років гравці НХЛ отримали дозвіл представляти свої країни на Олімпіаді, і саме під час цих матчів Конор МакДевід встановив новий олімпійський рекорд за кількістю набраних очок у турнірі.