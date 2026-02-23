За цю перемогу кожен хокеїст збірної США отримає 38 тисяч доларів, повідомляє CNBC. Американці вперше стали олімпійськими чемпіонами з хокею з 1980 року. Гравці збірної Канади отримають по 11 тисяч доларів, а бронзові призери Олімпіади 2026 – збірна Фінляндії – по 24 тисячі доларів.

Як пройшов фінальний матч між США та Канадою?

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, тож переможця довелося визначати в овертаймі.

Першими рахунок відкрили американці. Після швидкої контратаки нападник Міннесоти Меттью Болді скористався помилкою захисників і закинув шайбу у сітку.

Пізніше, під час розіграшу чисельної переваги, канадський захисник українського походження Кейл Макар потужним кидком зі синьої лінії зрівняв рахунок – 1:1.

Вирішальну "золоту" шайбу у ворота канадців забив нападник Нью-Джерсі Джек Г'юз.

Як пройшли хокейні змагання на Олімпіаді-2026?