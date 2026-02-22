Поєдинок виправдав статус головного матчу Ігор – швидкість, силова боротьба і мінімум простору для помилок. Завдяки вирішальній шайбі нападника Нью-Джерсі Джека Г'юза в овертаймі перемогу святкували американці, повідомляє 24 Канал.

Як розгорталася гра?

Старт зустрічі активніше провели канадці, які намагалися одразу нав’язати супернику силовий хокей. Північноамериканське дербі розпочалося з кількох небезпечних кидків від "кленових", однак голкіпер США впевнено впорався з навалою.

Втім саме американці відкрили рахунок. Після швидкої контратаки шайбу до сітки переправив нападник Міннесоти Меттью Болді, скориставшись помилкою захисників на п'ятаку – 0:1.

Відповідь Канади та "золота" шайба США

У другому періоді канадці додали у швидкості та агресії. Тиск на ворота суперника зростав із кожною зміною, і зрештою це принесло результат.

Після розіграшу більшості захисник збірної Канади українського походження Кейл Макар потужним кидком від синьої лінії зрівняв рахунок – 1:1. Шайба пройшла крізь трафік і стала непосильною для воротаря США.

Надалі гра перейшла у фазу обережного протистояння: команди обмінювалися моментами, але ціна помилки у фіналі була надто висока.

Врешті основний час матчу завершився з рахунком 1:1 і все вирішилося в овертаймі. "Золоту" шайбу у ворота канадців закинув нападник Нью-Джерсі Джек Г'юз.

Хокейний турнір на Олімпіаді-2026