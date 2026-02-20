У півфіналі чоловічого хокейного турніру Олімпіади-2026 Канада здобула вольову перемогу над Фінляндією з рахунком 3:2, забезпечивши собі місце у фіналі. Матч відзначився напругою та яскравими шайбами у вирішальні моменти гри, передає 24 Канал.
Як розгорталася гра?
Фінляндія відкрила рахунок у першому періоді після точного кидка Мікко Рантанена у більшості, пише flohockey. Канадці відповідали тиском на ворота суперника, але захист і голкіпер фінів втримували перевагу. У середині другого періоду Ерік Хаюла подвоїв фінський відрив, забивши ефектний гол у меншості.
У третьому періоді гра кардинально змінилася: спочатку Сем Рейнхарт скоротив відставання, а вже невдовзі Ші Теодор зрівняв рахунок, довівши інтригу до максимуму.
Розв'язка і вирішальний гол
Переможний гол за збірну Канади на рахунку Натана МакКінона, який під завісу третього періоду реалізував шанс після передачі МакДевіда – саме ця шайба принесла канадцям перемогу 3:2 та путівку у фінал Олімпіади.
Цей матч став одним із найяскравіших у плей-оф: канадці змогли відігратися та проявили характер у вирішальні хвилини, а Конор МакДевід під час гри встановив новий олімпійський рекорд за кількістю набраних очок у турнірі.
У фіналі на Канаду вже очікує переможець пари США – Словаччина.
Хокейний турнір на Олімпіаді-2026
Вперше за 12 років американська ліга надала дозвіл гравцям НХЛ представляти свої країни на Олімпійських іграх.
Офіційний транслятор в Україні – Суспільне. Трансляції доступні на каналі Суспільне Спорт, на регіональних каналах, а також на сайті Суспільне Спорт.
Фінал хокейного турніру на Олімпіаді відбудеться 22 лютого, о 15:10.