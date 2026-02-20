Міжнародна федерація хокею поки виконує вимоги МОК і не допускає збірні Росії та Білорусі до великих турнірів. Але, як пише The Athletic, внутрішнє бажання повернути країну-агресора та її сателіт в організації є.
Коли можуть повернути росіян у світовий хокей?
У Мілані президент IIHF Люк Тардіфф дав зрозуміти, що федерація не бачить нічого кримінального в тому, щоб росіяни та білоруси знову грали на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх під власними прапорами і зі своїми гімнами.
Ми хочемо бачити якнайменше політики у нашому спорті. І хочемо повернути збірні Росії та Білорусі. Тому що їхнє повернення означатиме – війна закінчилася і світ став трохи кращим,
– цинічно сказав Тардіфф.
При цьому чиновник визнав, що рішення не залежить лише від волі керівництва організації, і в цьому питанні IIHF змушена підкорятися Міжнародному олімпійському комітету.
Як грається без росіян на Олімпійському хокейному турнірі?
- Плей-оф олімпійського турніру проходить у жорсткій боротьбі: Канада і Сполучені Штати, які є головними фаворитами, ледь не вилетіли вже на стадії 1/4 фіналу.
- 20 лютого заплановані півфінали: Канада – Фінляндія, США – Словаччина.
- Олімпійські чемпіони визначаться 22 лютого, в останній змагальний день Зимових Ігор в Мілані і Кортіні.