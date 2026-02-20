Международная федерация хоккея пока выполняет требования МОК и не допускает сборные России и Беларуси к крупным турнирам. Но, как пишет The Athletic, внутреннее желание вернуть страну-агрессора и ее сателлит в организацию есть.

Смотрите также Хоккей на Олимпийских играх-2026: расписание всех матчей, результаты, онлайн-трансляция

Когда могут вернуть россиян в мировой хоккей?

В Милане президент IIHF Люк Тардифф дал понять, что федерация не видит ничего криминального в том, чтобы россияне и белорусы снова играли на чемпионатах мира и Олимпийских играх под собственными флагами и со своими гимнами.

Мы хотим видеть как можно меньше политики в нашем спорте. И хотим вернуть сборные России и Беларуси. Потому что их возвращение будет означать – война закончилась и мир стал немного лучше,

– цинично сказал Тардифф.

При этом чиновник признал, что решение не зависит лишь от воли руководства организации, и в этом вопросе IIHF вынуждена подчиняться Международному олимпийскому комитету.

Как играется без россиян на Олимпийском хоккейном турнире?