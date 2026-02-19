Для многих фанатов зимних Олимпийских игр наиболее интересным видом спорта является хоккей. Большое внимание фанатов традиционно приковано к мужскому турниру, сообщает 24 Канал.
По теме Хоккеиста Франции отстранили на Олимпиаде: теперь его ждет еще и суд
Кто прошел в полуфинал?
В среду, 18 февраля, состоялись четвертьфинальные матч турнира. Лучшие команды группового этапа имели преимущество в один день, поскольку во вторник не играли встречи 1/8 финала.
Сборные США и Канады были явными фаворитами не только всего соревнования, но и своих матчей против шведов и чехов соответственно. Однако европейские команды смогли дать достойный бой грандам.
Более того, канадцы были очень близки к вылету. Чехия дважды лидировала во встрече – 1:2 после первого периода и 2:3 за четыре минуты до финального свистка.
Однако "кленовых" спасла шайба от Ника Сузуки, которая перевела матч в овертайм. А уже там на второй компенсированной минуте Итчелл Марнер оформил победный для Канады гол.
Обзор матча Канада – Чехия: смотреть видео
В свою очередь США также пришлось играть овертаймы. Американцы вышли вперед в середине второго периода и пытались завершт матч минимальной победой. Однако шведы спаслись за полторы минуты до конца основного времени.
Поэтому, как и канадцам, США пришлось играть дополнительное время, где Куинн Хьюз и забил решающий гол. Еще двумя полуфиналистами стали Словакия и Финляндия.
Обзор матча США – Швеция: смотреть видео
Все результаты четвертьфинальных пар:
- Словакия – Германия 6:2
- Канада – Чехия 4:3 ОТ
- Финляндия – Швейцария 3:2 ОТ
- США – Швеция 2:1 ОТ
Наши соседи не оставили шансов Германии (6:2), тогда как финнам пришлось делать камбэк против Швейцарии. "Суоми" проигрывал 0:2 после первого периода, но смогли сравнять счет только в последние семь минут и достичь своего в овертайме.
Обзор матча Финляндия – Швейцария: смотреть видео
Таким образом, в полуфинале Канада сразится с Финляндией, а США будут противостоять Словакии. Обе игры пройдут 20 февраля, тогда как финал назначен на 22-е.