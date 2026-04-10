Ранее глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Виктор Орбан якобы передает информацию о Европейском Союзе министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В ответ Гашек обнародовал в соцсети X заявление, в котором обвинил премьер-министра Венгрии в измене и сотрудничестве с Кремлем.

Что сказал Гашек об Орбане?

Он обвинил премьер-министра Венгрии в измене и преступных действиях.

По его словам, передача важной информации о ЕС российскому руководству, в частности Владимиру Путину, является серьезной угрозой и должна получить соответствующую реакцию.

Также он заявил, что Орбан должен понести ответственность.

Сотрудничество Орбана с Лавровым – это еще одно доказательство того, что действующий премьер Венгрии не только предатель, но и преступник. Передача важных материалов о ЕС крупнейшему диктатору и террористу в мире, Путину, – это серьезное преступление. Орбан должен заплатить за это предательство,

– написал Гашек.

Доминик Гашек считается одной из самых выдающихся фигур в истории НХЛ. После завершения профессиональной карьеры он активно высказывается относительно политических событий и последовательно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России.

В частности, Гашек неоднократно призывал международное спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях, если они не осуждают агрессивные действия России.

