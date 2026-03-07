По словам двукратного обладателя Кубка Стэнли, участие российских спортсменов в международном турнире фактически превращается в рекламу российской войны против Украины. Он отметил, что такие решения могут косвенно влиять на затягивание войны и увеличение количества жертв, пишет Гашек в соцсети X.

Смотрите также Медальный зачет зимних Паралимпийских игр-2026

Что сказал Гашек о россиянах на Паралимпиаде?

Ответственность за участие России на Играх несут организаторы и страна-хозяйка Италия.

Экс-голкипер считает, что Украина должна требовать от них десятки миллиардов евро компенсации за последствия такого решения.

Участие российских спортсменов в Паралимпийских играх – это огромная реклама империалистической войны России. Из-за Паралимпиады война может длиться дольше, а количество погибших возрастет,

– написал Гашек.

Как прошло открытие Паралимпийских Игр-2026?