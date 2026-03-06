В Италии состоялось торжественное открытие XIV зимних Паралимпийских игр. Украина и около двух десятков стран мира не участвовали в церемонии из-за присутствия российских и белорусских спортсменов со своими национальными флагами, передает 24 Канал.

Как прошла церемония открытия?

Официальный транслятор Игр в Украине, "Суспільне Спорт", не показывал церемонию открытия. В рамках действа состоялся традиционный парад спортсменов. В нем приняли участие атлеты из 28 национальных паралимпийских комитетов

Впервые с 2014 года представители России вышли на церемонию открытия Игр с флагом и гимном.

По сообщению sport-express, в состав делегации вошли президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, победительница и призер Кубков мира по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Анастасия Багиян, ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин и паралимпийский-атташе сборной России Екатерина Пронина. Сам флаг России пронесла итальянский волонтер Анна из Брешии.



Флаг России во время церемонии открытия Паралимпиады-2026/кадр из трансляции

Несмотря на бойкот Украиной церемонии открытия, организаторы соревнований из Международного паралимпийского комитета вынесли украинский флаг во время действа.



Организаторы вынесли украинский флаг во время церемонии открытия Паралимпиады-2026/кадр из трансляции

Политические протесты и бойкоты

Особенностью церемонии стало то, что значительное количество стран отказались от участия в параде из-за решения Международного Паралимпийского Комитета допустить российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

Украина и многие другие делегации решили не выходить на Парад наций и бойкотировали церемонию.

К бойкоту присоединились Австралия, Германия, Франция и еще более 20 других стран, которые или вообще не выходили, или делегировали лишь символическое участие.

Часть других стран не пустили своих официальных делегаций на церемонию или решили пропустить определенные моменты трансляции (например, польские телевизионщики объявили, что они не будут показывать выход россиян и белорусов в прямом эфире).

Скандалы на Паралимпиаде-2026