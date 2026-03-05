В Польше решили не показывать российских и белорусских спортсменов во время трансляций Паралимпийских игр 2026 года, информирует TVP Sport. Такое решение вызвало резкую реакцию представителей российских властей.
Смотрите также МПК "разочарован", что открытие Паралимпиады бойкотируют из-за России
Какое решение принял польский вещатель?
Польская телекомпания Telewizja Polska заявила, что ее каналы будут прерывать трансляцию Паралимпиады каждый раз, когда в кадре будут появляться российские или белорусские спортсмены.
Вместо этого зрителям могут показывать другие кадры или специальную заставку. Таким образом вещатель не хочет транслировать участие представителей стран-агрессорок во время международных соревнований.
В России заговорили о дискриминации
На решение польского вещателя резко отреагировали в Госдуме России. Первый заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии ТАСС заявил, что такие действия являются проявлением дискриминации.
В конце концов, все эти бойкоты, дискриминационные действия и другой негатив пойдут на свалку мировой истории. Но позор за людьми, которые принимают такие решения, сохранится,
– сказал Свищев.
Пока неизвестно, поддержат ли такую практику другие европейские вещатели во время трансляции Паралимпиады.
Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаду-2026?
- В 2022 году Россия и Беларусь были отстранены от МПК из-за войны в Украине и нарушения членских обязательств. Восстановление прав вызвало критику многих стран, которые считают участие агрессоров в спорте неприемлемым.
- Владислав Гераскевич осудил допуск россиян на Паралимпиаду-2026, отметив риск пропаганды через бывших военных среди спортсменов.
- Депутат Жан Беленюк назвал это "заигрыванием с агрессором", а министр спорта Матвей Бедный отметил, что российское паралимпийское движение используется для героизации участников войны и распространения пропаганды.