По сообщению МПК, шесть российских и четыре белорусских спортсмена получили разрешение выступить на Зимних Паралимпийских играх 2026 под флагами своих стран. Об этом сообщает Sky News.

Смотрите также "Вчера убивали украинцев": Гераскевич заявил о военных в команде России на Паралимпиаде

Что известно о допуске России и Беларуси на Паралимпиаде?

После Олимпиады 2014 года в Сочи это впервые, когда российский флаг снова официально появится на Паралимпийских соревнованиях.

Сначала российских спортсменов лишили права выступать под национальным флагом из-за допинговых нарушений, а затем – в связи с полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

По информации МПК, Россия будет иметь двух спортсменов в парагорнолыжном спорте и паралыжных гонках (мужчина и женщина), а также двух мужчин в парасноуборде.

Беларусь получила все квоты в паралыжных гонках (один мужчина и три женщины).

Как в Украине отреагировали на допуск России и Беларуси?

Депутат и борец Жан Беленюк заявил в своем телеграмм-канале, что международные спортивные институты уже сделали второй шаг навстречу россиянам: сначала допустили их к юношеским Олимпийским играм, а теперь – к Паралимпиаде.

По его мнению, следующим может стать допуск взрослой олимпийской сборной, но сначала проверяют реакцию на участие паралимпийцев.

Он раскритиковал позицию МОК и МПК, заявив, что это выглядит как заигрывание с агрессором и будет иметь последствия.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в своем фейсбуке отмечает, что в России паралимпийское движение используется для героизации участников войны. А спортсмены, которые поддерживают агрессию, получают государственные награды.

Именно поэтому Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета России и его руководителя Павла Рожкова.

Также Бедный отмечает, что предоставление международной трибуны российской символике способствует распространению военной пропаганды и создает ложное впечатление "нормальности" войны.

Министр призывает МПК проявить принципиальность и не допустить использования спорта для политической манипуляции, подчеркивая, что Украина и в дальнейшем будет отстаивать свои позиции на международных площадках.

Что сказал Владсилав Гераскевич относительно России на Паралимпиаде?