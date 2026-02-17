Гераскевич обвинил МОК в подыгрывании российской пропаганде и соучастии в преступлениях страны-агрессора в своей заметке в Threads.

Что сказал Гераскевич о блэкаутах и МОК?

Власислав обратился к подписчикам относительно ситуации со светом и того, как россиян пытаются вернуть в большой спорт, пока их страна продолжает уничтожать и убивать.

Сегодня я в Киеве, за моей спиной Софийский собор. К сожалению, из-за постоянных российских обстрелов нашей энергосистемы его совсем не видно. В то же время российские спортсмены свободно возвращаются на международные арены. Если МОК борется за равные права между спортсменами, то вот как выглядят их равные права,

– сказал Гераскевич на видео.

Как деятельность Гераскевича помогает очистить спорт от россиян?