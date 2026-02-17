Гераскевич звинуватив МОК у підіграванні російській пропаганді та співучасті у злочинах країни-агресора у своєму дописі в Threads.
Що сказав Гераскевич про блекаути та МОК?
Власислав звернувся до підписників щодо ситуації зі світлом та того, як росіян намагаються повернути у великий спорт, поки їхня країна продовжує знищувати та вбивати.
Сьогодні я у Києві, за моєю спиною Софійський собор. На жаль, через постійні російські обстріли нашої енергосистеми його зовсім не видно. В той самий час російські спортсмени вільно повертаються на міжнародні арени. Якщо МОК бореться за рівні права між спортсменами, то ось як виглядають їхні рівні права,
– сказав Гераскевич на відео.
Як діяльність Гераскевича допомагає очистити спорт від росіян?
- Напередодні Офіс Президента України повідомив про запровадження санкцій проти російських діячів спорту, які працюють на війну.
- Санкційний список було сформовано на основі петиції, яку Владислав Гераскевич подав на розгляд Кабміну щодо росіян, які порушують принцип "нейтральності".
- Владислав анонсував запуск фонду допомоги родинам вбитих росіянами спортсменів, 22 з яких були зображені на його шоломі.