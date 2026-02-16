Український скелетоніст, дискваліфікований МОК на Олімпіаді-2026, оголосив про новий проєкт. У своїх соцмережах спортсмен повідомив, що він спрямований на підтримку сімей загиблих спортсменів, яких зображено на його "шоломі пам'яті".

На кого буде спрямована підтримка, яку надає Гераскевич?

Він переконаний, що родини загиблих спортсменів потребують підтримки "не лише словами, а й конкретними діями", і вже розпочав роботу над організацією фандрейзингу для цих сімей.

Тут (на шоломі – 24 Канал) зображено всього 24 родини, а, на жаль, загинуло набагато більше спортсменів, ми маємо про це пам'ятати і підтримувати їх. Така наша ціль,
– додав скелетоніст.

Ідея полягає в створенні фонду, завдяки якому можна буде постійно допомагати родинам загиблих спортсменів.

Весь світ зараз говорить про Україну не тому що я та мій вчинок, а тому що ті спортсмени, які зображені на моєму шоломі. Саме їх голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити,
– ділиться Владислав.

Спершу разом із організацією Athletes for Ukraine скелетоніст анонсував збір орієнтований на міжнародну аудиторію.

Ми запускаємо збір коштів спільно з німецькою організацією, яка представляє німецьких спортсменів – "спортсмени для спортсменів". Вважаю, що це чудова акція, яка допоможе вшанувати цих людей,
– повідомляє Гераскевич.

Хто зображений на шоломі Гераскевича?

Скелетоніст розповів "Трибуні", що на його шоломі зображено понад 20 загиблих українських спортсменів.

  • Серед них – стрілець Олексій Хабаров, чемпіон України та засновник спортивного клубу, загинув на фронті у Донецькій області; легкоатлетка та операторка FPV-дронів Катерина Троян отримала тяжке поранення на Покровському; 13-річний Назар Зуй загинув разом з батьками у Маріуполі; дзюдоїстка Вікторія Івашко та художня гімнастка Карина Дяченко – маленькі герої, які не дочекалися свого часу.

  • Серед юних та дорослих чемпіонів – кікбоксерка Карина Бахур, боксер Максим Галінічев, стрибун у воду Микита Козубенко, легкоатлет Роман Поліщук, велосипедист Андрій Куценко та багато інших, які загинули, захищаючи Україну.

  • Тренери та ветерани спорту, як Тарас Шпук, борець Андрій Яременко, богатирі Павло Іщенко та Іван Кононенко, важкоатлет Володимир Андрощук, фехтувальник Федір Єпіфанов і хокеїст Олексій Логінов також поклали життя за Батьківщину.

  • Марія Лебідь та Дар'я Курдель загинули під час обстрілів Дніпра та Кривого Рогу; фігурист Дмитро Шарпар загинув під Бахмутом, біатлоніст Євген Малишев – під Харковом, а важкоатлетка Аліна Перегудова разом із мамою та дядьком – у Маріуполі.