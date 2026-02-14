Таку думку 24 Каналу висловив головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков, зазначивши, що тепер спортивним федераціям буде невигідно повертати представників країни-агресорки. Водночас раніше для них це було дуже важливо, зокрема через фінансове питання.

Чи може скандал із Гераскевичем зіпсувати повернення РФ у світовий спорт?

Цього року на Олімпійських іграх беруть участь понад 10 росіян. Вони виступають в індивідуальних видах спорту у нейтральному статусі. Водночас в командних видах спорту Росія не бере участь.

Водночас, за словами головного редактора, міжнародні спортивні федерації реагують на події у політиці. Коли Дональд Трамп приймав Володимира Путіна на Алясці, вони могли подумати, що росіян можна повертати у спорт. Для них це вигідно, адже Росія роками вкладала в це великі гроші, спонсорувала великі турніри.

Щербаков зауважив, що є тенденція, що деякі спортивні федерації пом'якшують тиск на росіян. Однак це питання не є на порядку денному. Одна справа, що прийме ФІФА, інша – що прийме УЄФА. Проблема різношарова – можуть, наприклад, допустити лише юнацькі команди, але не дорослі. Можуть допустити під прапором або без. Таких опцій десятки

Тим часом історія з Владом Гераскевичем має не лише конкретний меседж. Це історія недопуску через шолом, на яку можна дивитись у ширшому контексті. Це підіймає проблематику впоиву російського спорту на світовий для багатьох людей. Ми знову на перших шпальтах. Тому після Олімпіади багато організацій ще подумають, чи повертати їм росіян. Тому цей шолом вже зіграв свою роль,

– наголосив він.

Головний редактор додав, що про західні медіа зараз активно пишуть про Гераскевича – його історія вже довгий час тримається у топі, зокрема, газети The Guardian. Тому очевидно, що меседж українського спортсмена став грандіозним для усього світу.

Цікаво! Поки Росію ще не вернули у світовий спорт, країна-агресорка провела хакерську атаку на Олімпійські ігри. Ймовірно, це була спроба паралізувати процес прийняття вболівальників та створити у столицях Олімпіади великі логістичні проблеми.

