В уряді Італії стверджують, що об'єкти Олімпійських ігор зазнали кібератаки. Росіяни намагалися створити хаос перед відкриттям змагань, пише агенція ANSA.

Як росіяни намагалися зірвати Олімпіаду?

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів, що було зафіксовано серію хакерських атак проти інфраструктури його відомства, а також сайтів, пов'язаних з Олімпійськими іграми.

Зокрема зловмисники намагалися втрутитися у роботу цифрових систем готелів, які розміщують гостей Мілана та Кортіни. Ймовірно, це була спроба паралізувати процес прийняття вболівальників та створити у столицях Олімпіади великі логістичні проблеми.

За словами Таяні, все вказує на те, що за атакою стоять росіяни. На щастя, втручанню вдалося запобігти, усі важливі сервіси працюють як належне.

Чи будуть росіяни на Олімпійських іграх-2026?