BBC Sport оприлюднив список спортсменів, які не виконують вимоги МОК для того, щоб змагатися на міжнародній арені. Чому вони приїхали до Італії – запитання до комісії, яка займалася питанням допуску.
Хто з росіян на Олімпіаді підтримує війну?
Розвідувальний інститут Molfar підтвердив факти порушення принципу "нейтральності" чотирма росіянами:
- фігурист Петро Гуменнік – вихованець підсанкційного Іллі Авербуха, який неодноразово порушував закон, відвідуючи тимчасово окупований Крим та організовуючи заходи для сімей російских військових;
- лижник Савелій Коростельов – ставив вподобайки під контентом у соцмережах, який прославляв диктатора Путіна та російську армію-вбивцю, а сам належить до спортивного клубу ЦСКА;
- ковзанярка Ксенія Коржова – лайкала дописи гімнаста Іллі Нагорного, який перебуває у санкційних списках через тісні зв'язки з російською армією;
- лижниця Дар'я Непряєва – у 2022 році відвідувала тренувальний табір в тимчасово окупованому Криму.
Національний олімпійський комітет України подавав скарги до МОК щодо Гуменніка та Коржової.
Журналісти також з'ясували, що один з трьох членів комісії щодо визначення "нейтрального" статусу атлетів Морінарі Ватанабе відвідував Москву і там був сфотографований під час обіймів з Іллею Нагорним, проти якого запроваджено санкції щодо примусової депортації та пропагандистського "перевиховання" українських дітей.
Як реагують в Україні?
- Прапороносець української олімпійської команди Владислав Гераскевич виступив з вимогою до МОК переглянути процес допуску росіян до Олімпійських ігор та назвав "божевіллям" факт тісного спілкування одного з чиновників комісії з російським пропагандистом у спорті.
- Раніше Гераскевич зареєстрував у Кабінеті Міністрів петицію з вимогою запровадити санкції проти російських спортсменів, які служать кремлівському режиму, щоб створити прецедент для подібного кроку з боку держав-союзників України.