BBC Sport оприлюднив список спортсменів, які не виконують вимоги МОК для того, щоб змагатися на міжнародній арені. Чому вони приїхали до Італії – запитання до комісії, яка займалася питанням допуску.

Дивіться також Росія атакувала Олімпійські ігри: в Москві вперше відреагували на звинувачення

Хто з росіян на Олімпіаді підтримує війну?

Розвідувальний інститут Molfar підтвердив факти порушення принципу "нейтральності" чотирма росіянами:

фігурист Петро Гуменнік – вихованець підсанкційного Іллі Авербуха, який неодноразово порушував закон, відвідуючи тимчасово окупований Крим та організовуючи заходи для сімей російских військових;

– вихованець підсанкційного Іллі Авербуха, який неодноразово порушував закон, відвідуючи тимчасово окупований Крим та організовуючи заходи для сімей російских військових; лижник Савелій Коростельов – ставив вподобайки під контентом у соцмережах, який прославляв диктатора Путіна та російську армію-вбивцю, а сам належить до спортивного клубу ЦСКА;

– ставив вподобайки під контентом у соцмережах, який прославляв диктатора Путіна та російську армію-вбивцю, а сам належить до спортивного клубу ЦСКА; ковзанярка Ксенія Коржова – лайкала дописи гімнаста Іллі Нагорного, який перебуває у санкційних списках через тісні зв'язки з російською армією;

– лайкала дописи гімнаста Іллі Нагорного, який перебуває у санкційних списках через тісні зв'язки з російською армією; лижниця Дар'я Непряєва – у 2022 році відвідувала тренувальний табір в тимчасово окупованому Криму.

Національний олімпійський комітет України подавав скарги до МОК щодо Гуменніка та Коржової.

Журналісти також з'ясували, що один з трьох членів комісії щодо визначення "нейтрального" статусу атлетів Морінарі Ватанабе відвідував Москву і там був сфотографований під час обіймів з Іллею Нагорним, проти якого запроваджено санкції щодо примусової депортації та пропагандистського "перевиховання" українських дітей.

Як реагують в Україні?