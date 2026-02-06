BBC Sport обнародовал список спортсменов, которые не выполняют требования МОК для того, чтобы соревноваться на международной арене. Почему они приехали в Италию – вопрос к комиссии, которая занималась вопросом допуска.

Кто из россиян на Олимпиаде поддерживает войну?

Разведывательный институт Molfar подтвердил факты нарушения принципа "нейтральности" четырьмя россиянами:

фигурист Петр Гуменник – воспитанник подсанкционного Ильи Авербуха, который неоднократно нарушал закон, посещая временно оккупированный Крым и организуя мероприятия для семей российских военных;

лыжник Савелий Коростелев – ставил лайки под контентом в соцсетях, который прославлял диктатора Путина и российскую армию-убийцу, а сам принадлежит к спортивному клубу ЦСКА;

конькобежка Ксения Коржова – лайкала сообщения гимнаста Ильи Нагорного, который находится в санкционных списках из-за тесных связей с российской армией;

лыжница Дарья Непряева – в 2022 году посещала тренировочный лагерь во временно оккупированном Крыму.

Национальный олимпийский комитет Украины подавал жалобы в МОК относительно Гуменника и Коржовой.

Журналисты также выяснили, что один из трех членов комиссии по определению "нейтрального" статуса атлетов Моринари Ватанабе посещал Москву и там был сфотографирован во время объятий с Ильей Нагорным, против которого введены санкции по принудительной депортации и пропагандистского "перевоспитания" украинских детей.

