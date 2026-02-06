Россия как страна отстранена от участия в зимней Олимпиаде из-за войны в Украине. Однако представители страны-террористки пытаются испортить спортивный праздник, сообщает РИА Новости.
Что в России говорят о кибератаках на Олимпиаду?
За несколько дней до старта Игр стало известно о массированных хакерских атаках на инфраструктуру Олимпийских игр. Об этом рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью ANSA.
По его информации атакованы были сайты Олимпийских игр, цифровые системы отелей, а также ресурсы МИД Италии. В России же выступили с заявлением относительно этих обвинений.
Ожидаемо, что представители страны-террористки обвинили итальянцев во лжи. С подобным заявлением выступила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Если подобные заявления делаются без доказательств, их следует называть клеветой,
– заявила Захарова.
Напомним, что зимняя Олимпиада в Милане и прилегающих регионах Италии собрала представителей 92-х стран мира. Украина также есть среди участников. Наша страна направила на Игры 46 спортсменов.
Будут ли россияне на зимних Олимпийских играх?
- Россия и Беларусь официально отстранены от выступлений на Олимпиаде. Однако спортсмены из этих стран смогут принять участие в соревнованиях в нейральном статусе.
- К сожалению, МОК допускает индивидуальных спортсменов из России и Беларуси без флага и гимна этих стран. Им позволяют выступать на международных соревнованиях при условии неподдержки войны в Украине.
- На соревнования приедет 20 "нейтральных" спортсменов – 13 из России и 7 из Беларуси. Ранее МОК запретил использование российского флага и символики на Олимпиаде в Милане.