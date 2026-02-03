Об этом сообщает Sveriges Radio. Запрет касается не только спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, но и болельщиков, которые приедут на зимнюю Олимпиаду в этом году.

Какие детали запрета российских флагов?

На Играх-2026 запрещено приносить предметы, которые могут ассоциироваться со странами, чьи спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Это решение касается стран, спортсменов которых допускают к соревнованиям только под нейтральным флагом.

Правило, ввели после того, как российский флаг был замечен среди зрителей во время Тур де Ски.

В Государственной думе России решение МОК вызвало возмущение: его назвали дискриминационным по национальному признаку и объяснили, что организаторы Олимпиады слишком перестраховываются.

Ранее МОК запретил российским спортсменам в нейтральном статусе участвовать в традиционном параде во время церемонии открытия Олимпиады в Милане. Таким образом, они не смогут пройти вместе с другими делегациями на торжественном мероприятии.

Какие условия участия России на Олимпиаде-2026?