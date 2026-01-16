Неудивительно, что многие из представителей цивилизованных стран не желают контактировать со спортсменами из страны-террористки. В Латвии даже решили прописать кодекс поведения в отношении россиян, сообщает Jauns со ссылкой на 24 Канал.

По теме Всех обмануть не получилось: россиянку не пустят на Олимпиаду от США

Что советуют латвийским спортсменам?

Полезные советы получили латвийские спортсмены накануне зимних Олимпийских игр-2026. Местный олимпийский комитет советует атлетам максимально дистанцироваться от россиян и белорусов во время церемонии награждения.

Их просят даже избегать фото и видео вместе с представителями стран-террористок, если этого не требует официальная процедура Игр. Кроме того, латвийцев предостерегли относительно активности в соцсетях.

Олимпийский комитет советует атлетам воздержаться от любых дискуссий и взаимодействий с представителями России и Беларуси в интернете. Латвийцев предостерегают не реагировать на контент, произведенный странами-террористками.

Такие же советы касаются и возможных контактов с представителями других стран, которые оправдывают войну в Украине и поддерживают ее. Напомним, что зимняя Олимпиада будет проходить в Милане с 6 по 22 февраля этого года.

Что известно о санкциях против России в спорте?