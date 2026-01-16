Недивно, що багато хто з представників цивілізованих країн не бажають контактувати зі спортсменами з країни-терористки. В Латвії навіть вирішили прописати кодекс поведінки щодо росіян, повідомляє Jauns з посиланням на 24 Канал.
Що радять латвійським спортсменам?
Корисні поради отримали латвійські спортсмени напередодні зимових Олімпійських ігор-2026. Місцевий олімпійський комітет радить атлетам максимально дистанціюватися від росіян та білорусів під час церемонії нагородження.
Їх просять навіть уникати фото та відео разом із представниками країн-терористок, якщо цього не вимагає офіційна процедура Ігор. Крім того, латвійців застерегли щодо активності в соцмережах.
Олімпійський комітет радить атлетам утриматися від будь-яких дискусій та взаємодій із представниками Росії та Білорусі в інтернеті. Латвійців застерігають не реагувати на контент, вироблений країнами-терористками.
Такі самі поради стосуються і можливих контактів з представниками інших країн, які виправдовують війну в Україні та підтримують її. Нагадаємо, що зимова Олімпіада проходитиме в Мілані з 6 по 22 лютого цього року.
Що відомо про санкції проти Росії у спорті?
- Більшість спортивних федерацій офіційно відсторонили Росію від міжнародних змагань через війну в Україні. Команди з країни-терористки дискваліфіковані з офіційних турнірів.
- А ось індивідуальним спортсменам дозволяють брати участь в змаганнях лише в нейтральному статусі. Для участі їм треба довести свою непричетність до військових структур та непідтримку війни.
- Проте останнім часом певні федерації почали знімати бан з Росії. У деяких видах спорту представники країни-терористки найближчим часом зможуть виступати під своїм прапором.
- Поки що на Олімпійських іграх російських прапорів не буде, повідомляє Corrierre della Serra. Представники країни-агресорки та далі мають виступати як нейтральні спортсмени.