Его признали нейтральным атлетом, хотя он является военным. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на IBSF.

Что известно о допуске Романова?

Несколько лет назад российские медиа и официальный сайт ЦСКА сообщали о том, что Романов является рядовым спортивной роты ЦСКА (Сочи). Кроме того, атлет в инстаграме следит за страницей экс-президента России Дмитрия Медведева.

Подчеркнем, что причастность к силовым структурам враждебной страны, а также поддержка российской агрессии это нарушение рекомендации Международного олимпийского комитета относительно атлетов, выступающих под нейтральным флагом.

Однако Романов получил шанс отобраться для участия в Олимпиаде-2026 года. Он будет выступать в скелетоне.

Ранее Матвей Бедный высказался относительно ослабления ограничений для российских и белорусских спортсменов. В комментарии Politico министр молодежи и спорта заверил, что Украина продолжает бороться за осуждение российской агрессии через спорт.

"Сейчас, конечно, мы видим эту попытку отбелить агрессора на спортивных аренах. Они утверждают, что спорт должен быть вне политики, но это иллюзия, ведь именно Россия является страной, которая использует спорт как площадку для пропаганды", – сказал Бедный.

