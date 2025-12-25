Их участие не предусмотрено действующими процедурами допуска на Олимпиаду-2026. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Международный союз конькобежцев.
Что известно о недопуске Тарасовой и Родниной?
В ISU признали вклад бывший российских фигуристок в развитие этого вида спорта. Однако в организации отметили, что приглашение на Олимпийские игры в компетенции Международного олимпийского комитета.
В пресс-службе ISU объяснили, что именно МОК отвечает за разрешение допускать нейтральных атлетов к соревнованиям, а также их вспомогательный персонал. Роднина и Тарасова никак не были заявлены, поэтому и не могут рассматриваться для участия на ОИ-2026.
Напомним, что недавно Роднина, которая поддерживает военную агрессию против Украины, в интервью пропагандистском медиа "Спорт-Экспресс" заявила, что Россия за последние годы стала "единой и сильной".
"Достичь единства бывает не так просто. Наверное, это постоянная история для нашей страны, – когда нам сложно, мы отбрасываем личные эмоции и переживания, становимся едиными и сильными", – сказала бывшая фигуристка.
Что известно о Тарасовой и Родниной?
Тарасова является заслуженным тренером СССР по фигурному катанию. Она начала работать в 1967 году, а Роднина была ее ученицей.
Тренер неоднократно поддерживала военную агрессию против Украины. Она цинично заявляла, что атлеты из вражеской страны "не хотели этой войны".
Роднина известная советская фигуристка. В своей карьере она трижды становилась чемпионкой Олимпийских игр.
Сейчас она находится под санкциями Украины, всех стран Европейского союза, США, Канады, Великобритании, Канады, Швейцарии и Австралии из-за поддержки российской агрессии.